بعد موجة الثلوج والأمطار.. تحذيرات من ضباب وانخفاض حاد في درجات الحرارة بكوردستان

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن موجة الأمطار والثلوج التي تجتاح المنطقة حالياً ستنتهي ليلة اليوم الجمعة، 2 كانون الثاني 2026. وتوقعت المديرية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وتشكل الضباب خلال الساعات الأولى من صباح الأيام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

وفقاً للتقرير الجوي، سيكون طقس اليوم الجمعة غائماً بوجه عام، مع استمرار هطول أمطار متوسطة الشدة في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى إدارتي "راپرين" و"سوران" المستقلتين. أما في بقية مناطق الإقليم، فسيكون هطول الأمطار متقطعاً، بينما تستمر الثلوج بالتساقط في المناطق الحدودية الجبلية.

وأشار التقرير إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين مقارنة بيوم أمس، مع رياح معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/ساعة. ومن المتوقع أن تستقر الأجواء تدريجياً وتنتهي موجة الأمطار والثلوج خلال ساعات الليل.

توقعات طقس السبت (3 كانون الثاني):

أما بالنسبة ليوم غدٍ السبت، فتشير التوقعات إلى تحول الأجواء إلى غائمة جزئياً وصافية في بعض الأحيان. وحذرت المديرية من احتمال تشكل ضباب كثيف في الصباح الباكر ببعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية. كما ستبقى درجات الحرارة مستقرة عند مستوياتها المنخفضة، مع تراجع سرعة الرياح لتتراوح بين 5 إلى 15 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

سجلت مراكز المدن درجات الحرارة التالية:

أربيل: 9 درجات سيليزية

السليمانية: 8 درجات سيليزية

دهوك: 9 درجات سيليزية

زاخو: 8 درجات سيليزية

كركوك: 10 درجات سيليزية

حلبجة: 8 درجات سيليزية

گرمیان: 12 درجة سيليزية

الأهمية الزراعية وتحذيرات من الانجماد:

تأتي هذه الموجة في وقت يمر فيه إقليم كوردستان بذروة فصل الشتاء، حيث تعد هذه الأمطار والثلوج الكثيفة في المناطق الجبلية عاملاً إيجابياً لتعزيز مخزون المياه الجوفية ودعم القطاع الزراعي للموسم الجديد. وفي سياق متصل، نبهت السلطات من خطر تشكل "الاستقيع أو الانجماد" على الطرقات نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق، مما يستوجب الحذر من قبل السائقين ومرتادي الطرق الجبلية.