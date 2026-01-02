طقس العراق: أجواء غائمة جزئياً مع تشكل الضباب واستمرار التقلبات الجوية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تشكلاً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً الى غائم جزئي يتحول بعد الظهر الى صحو، كما يتشكل الضباب في الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد ويزال تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 7، السليمانية 8، أربيل 9، كركوك والأنبار 10، نينوى وصلاح الدين 11، ديالى 13، بغداد 14، كربلاء المقدسة 15، بابل وواسط والديوانية والنجف الأشرف 16، المثنى 17، ذي قار 18، ميسان 19، البصرة 20".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد مع تشكل ضباب خفيف في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وبين، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".