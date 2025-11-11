المفوضية تستبعد حدوث أي عملية خرق بالعملية الانتخابية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، حدوث أي خرق في عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنه "من غير الممكن حدوث خرق في عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب لعام 2025"، مشيرة الى أن "صناديق الاقتراع مؤمنة من خلال استخدام أقفال سرية، وجميع أجهزة التصويت الالكترونية مربوطة عبر الكابل بالشبكة الالكترونية ولا يمكن اختراقها".

وأضافت أن "أجهزة تسريع النتائج تقوم فقط بقراءة الأوراق المسجلة عبر أجهزة الاقتراع الالكترونية، ويجري العمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالأمن السيبراني لتأمين العملية الانتخابية".

وتابعت أن "أصوات الناخبين محفوظة، ولا يمكن التلاعب بها، ويستطيع الناخب أن يذهب الى مركز التسجيل لتسلم بطاقته ليذهب بعدها للتصويت في مراكز الاقتراع".

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.