المفوضية تحذّر الناخبين: استخدام القلم مرتين يبطل الصوت

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، ثلاث تنبيهات عاجلة للناخبين، دعت من خلالها إلى الانتباه أثناء عملية التصويت لتجنب إلغاء أصواتهم.

وجاء في التنبيه:

يُمنع وضع علامة التصويت بالقلم أكثر من مرة على ورقة الاقتراع، لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء الصوت بالكامل. وفي حال كانت العلامة غير واضحة أو باهتة يمكن للناخب طلب ورقة جديدة من موظفي المحطة.

يُمنع لمس ورقة الاقتراع بالإصبع الملطخ بالحبر، حتى لا يُترك أثر على الورقة ويتسبب ذلك بإبطالها.

يُمنع كتابة أي ملاحظة أو رسم أو إشارة إضافية على ورقة الاقتراع، لأن أي كتابة خارج مكان العلامة المعتمدة تُعد سببًا لإلغاء الصوت.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.