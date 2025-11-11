قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: الديمقراطية لا تكتمل بدون سلوك حضاري واحترام إرادة الناخب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال فاضل ميراني، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن العملية الانتخابية هي ممارسة ديمقراطية، لكن الديمقراطية لا تكتمل في كل الدول ما لم يلتزم الناخبون والمرشحون والأحزاب بسلوك حضاري يعكس احترامهم للقيم والمبادئ العليا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025 خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد ميراني أن "الانتخابات هي أحد وجوه الديمقراطية، لكن هذا لا يعني أن كل المجتمعات وصلت إلى مستوى ديمقراطي متكامل. المطلوب أن يكون سلوك المرشح والكتلة والناخب ديمقراطياً وعصرياً، وأن يلتزم الجميع بالقيم الرفيعة."

وأضاف: "كل ممارسات الشجار، وتمزيق الصور، والاتهامات المسيئة، وتخريب الحملات، هي تصرفات مضادة للديمقراطية. الإنسان يولد حراً ويجب أن يعيش بحرية ويختار وفق قناعته، وهذا من أساسيات الانتخابات".

وأشار ميراني إلى أن كوردستان والشرق الأوسط بحاجة للتطور في ثقافة إدارة الحملات الانتخابية، قائلاً:"نأمل أن يأتي اليوم الذي نخوض فيه الانتخابات بروح مدنية راقية، بعيداً عن التوتر والمشاحنات وشراء الأصوات وتمزيق الملصقات."

وفي سياق حديثه، قدم مثالاً على المشاركة النسائية في المناصب الإدارية، مشيراً إلى تعيين امرأة محافظة لحلبجة، وقال: "كان حلمي أن تصبح امرأة محافظة، وقد تحقق هذا الأمر. لا يهم لأي حزب تنتمي، المهم أنها وصلت بطريقة ديمقراطية وناجحة".

كما أوضح سبب مشاركته في التصويت: "صوتنا اليوم من أجل تشكيل حكومة تخدم المواطن والوطن، حكومة نزيهة وخالية من الفساد. لأن الفساد يظهر حيث يكون المال غير مضبوط، لكن لا يجوز أن يتحول ذلك إلى ثقافة، بل يجب أن يكون موقفاً عارضاً يُعالج بقانون وإدارة حكيمة".

وتجري اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع العام في عموم محافظات العراق وإقليم كوردستان لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، حيث يحق لأكثر من 21 مليون مواطن التصويت، من بينهم أكثر من 2.8 مليون ناخب في إقليم كوردستان. وتستمر عملية التصويت من الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً، وسط إجراءات أمنية مشددة ورقابة من المفوضية عبر أنظمة المراقبة الإلكترونية.