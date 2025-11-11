جمانة الغلاي: 25 جهة دولية ومنظمات محلية تتابع الانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، أن مفوضية الانتخابات (لجنة المراقبين الدولية) سجلت 25 جهة مراقبة دولية ومنظمات محلية تتابع مجريات التصويت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الغلاي، إن "عملية الاقتراع العام بدأت منذ الساعة السابعة صباحاً، وستستمر عملية التصويت لغاية الساعة السادسة مساء".

ولفتت الى أن "عدد الناخبين الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات بلغ 20.063.773 مليون حيث يتوزعون في 8703 مراكز اقتراع تضم 39285 محطة انتخابية"، مبينة أن "الأجهزة الانتخابية ستغلق بشكل الكتروني".

وأضافت أن "مفوضية الانتخابات مستمرة بتوزيع البطاقة البيومترية ويمكن للناخب مراجعة أقرب مركز تسجيلي في محل سكنة لاستلام البطاقة و المشاركة في العملية الانتخابية".

وأشارت الى أن "العملية الانتخابية تجري بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والقوات الأمنية بهدف أمن وسلامة جميع مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية"، مبينة أن "39 ألف محطة انطلق العمل فيها، والعمل جارٍ على قدم وساق".

ولفتت الى أن "مفوضية انتخابات (لجنة المراقبين الدولية) سجلت 25 جهة مراقبة دولية، وكذلك العديد من المنظمات المحلية" ، مبينة أن "تواجدهم في محطات الاقتراع يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".