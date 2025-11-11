سربست لزگين: علينا جميعاً المشاركة في الانتخابات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في دهوك، سربست لزگين، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا ويجب علينا جميعاً المشاركة في الانتخابات.

وقال لزگين، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، في مؤتمر صحفي، عقب الإدلاء بصوته: "أدعو جميع سكان منطقة بادينان من المسيحيين والمسلمين والمكونات المختلفة الذين يعيشون معاً على أرض كوردستان للمشاركة الفعالة في الانتخابات، اليوم تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ويجب علينا جميعاً المشاركة من أجل اتخاذ القرار بشأن مستقبلنا ورسم وتحديد السياسة المستقبلية لإقليم كوردستان ومستقبل شعبنا."

وأشار سربست لزگين إلى أن التصويت هو واجب ومسؤولية، وهو دائماً حق طبيعي وديني ووطني، كما دعا جميع الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً واختيار المرشحين الذين يدافعون عن الشعب والأرض والقضية الكوردية.

كذلك أشار سربست لزگين إلى أن عملية التصويت جرت بشكل منظم وهادئ جداً، وقال: نطلب اليوم من الجماهير ومؤيدينا، كما في كل مرة في هذه الظروف الحساسة، أن يسجلوا مرة أخرى نصراً تاريخياً ويمنحوا أصواتهم لممثليهم الحقيقيين، لأولئك الذين يتحلون بالعدالة وقادرون في المستقبل على الدفاع عن كوردستان وحل مشكلاتها.

وتابع: بحسب اعتقادنا، فإن نسبة المشاركة بعد الساعة الثانية ظهراً ستكون أعلى، ونتوقع، كما في الانتخابات السابقة، حيث تجاوزت نسبة المشاركة في بادينان 76%، أن تكون نسبة المشاركة في بادينان هذه المرة أيضاً الأعلى على مستوى العراق.