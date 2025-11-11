فلاح حسن: 1159 مراقباً دولياً يشاركون في الانتخابات العراقية

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس مكتب المنظمات غير الحكومية بإقليم كوردستان، فلاح حسن، أن هناك 26 منظمة في أربيل، و22 منظمة في السليمانية وحلبجة، و22 منظمة في دهوك، بمجموع 10 آلاف و116 مراقبًا من منظمات غير حكومية محلية يشاركون كمراقبين في عملية التصويت العام للانتخابات النيابية العراقية.

وقال حسن في مؤتمرٍ صحفي، إن 13 منظمة دولية، وأربع قنصليات، ووكالتين إضافة إلى 1159 منظمة ووكالة وممثلين دبلوماسيين ودوليين يشاركون بصفة مراقبين.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم تسجيل حالتيْن إلى ثلاث حالات كمخالفات من قبل المنظمات، مقارنةً بانتخابات برلمان كوردستان السابقة، فإن مشاركة المنظمات أقل هذه المرة، إذ في الانتخابات السابقة شاركت 13 قنصلية كمراقبين.

وقال رئيس مكتب المنظمات غير الحكومية إن القنصلية الأميركية والبريطانية لم تشاركا هذا العام في مراقبة عملية التصويت، بينما في انتخابات إقليم كوردستان السابقة كان لدى القنصلية الأميركية 104 مراقباً، والبريطانية 100 مراقب.

بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وقال مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان نبرد عمر، لكوردستان24، بأن الاستعدادات للانتخابات العامة قد اكتملت. وأوضح أن العملية ستكون من الساعة 7:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

وأضاف: "لدينا في إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، موزعون على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع. جميع الاستعدادات قد اكتملت، وتم إرسال أجهزة الاقتراع، كما تم الانتهاء من أوراق الاقتراع وسجل الناخبين، وتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة."

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّا فقط هذا العام، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.