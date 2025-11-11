نيجيرفان بارزاني يؤكد: سنبقى أوفياء لتوجيهات الرئيس بارزاني في خدمة كوردستان والعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، التهاني إلى الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة تجاوز الحزب حاجز المليون صوت في الدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب العراقي، مؤكداً تجديد العهد على الالتزام بتوجيهات الرئيس بارزاني في خدمة الشعب وصون حقوق جميع مكونات كوردستان والعراق.

وذكر نيجيرفان بارزاني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "من أعماق قلبي، أتقدم بأحر التهاني لفخامة الرئيس بارزاني، ولعائلات الشهداء الأبرار، ولأعضاء وجمهور الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولشعب كوردستان المخلص، بمناسبة الفوز العظيم والتاريخي لحزبنا في انتخابات مجلس النواب العراقي"، مشدداً على أن "هذا الانتصار هو انتصار لكل كوردستان والعراق، ومدعاة لسعادتنا وفخرنا جميعاً".

وأضاف: "الشكر والتقدير والاحترام والامتنان اللامحدود، لجميع المخلصين الذين تحملوا العبء وبذلوا الجهد، وتفانوا في العمل بأقصى درجات النبل حتى أوصلوا أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أكثر من مليون صوت، ليكون الحزب الأول مرة أخرى"، مضيفاً: "لقد أنجحوا تحدينا، وجعلوا الحزب أقوى ليكون صوته في بغداد أعلى وأكثر وضوحاً، وليتمكن من العمل بشكل أفضل لتطبيق الدستور وترسيخ الفيدرالية".

وأكد نيجيرفان بارزاني: "نجدد عهدنا لفخامة الرئيس بارزاني، قائدنا وكبيرنا، بأن نبقى كما كنا دائماً تحت توجيهات وإرشادات سيادته لنخدم شعبنا ووطننا، وأن نكون حماة لحقوق جميع مكونات كوردستان والعراق، وأن نعمل لكي يصبح العراق وطناً للجميع، ولنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً لكوردستان والعراق".

وتابع: "بهذه المناسبة، ننحني إجلالاً أمام الأرواح الطاهرة للشهداء، ونحيي ذكراهم بكل احترام وتقدير".

وتجاوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز المليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.