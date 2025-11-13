صراع آسيا الأخير.. العراق والإمارات في مواجهة حاسمة نحو مونديال 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تتجه الأنظار يومي 13 و18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى المواجهتين المرتقبتين بين العراق والإمارات في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يسعى كلا المنتخبين لاقتناص فرصة المشاركة في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً.

ويواجه منتخب العراق تحديات كبيرة قبل المواجهتين، مع غياب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات، بينهم يوسف الأمين وإبراهيم بايش وأمجد عطوان، في وقت استبعد فيه المدير الفني الأسترالي غراهام أرنولد بعض اللاعبين من القائمة، وهذه الأمور أثارت جدلاً واسعاً حول الاستقرار الفني للمنتخب.

ويُعوّل "أسود الرافدين" على المهاجمين أيمن حسين وعلي الحمادي، لتعويض الأداء الهجومي المحدود في المباريات الأخيرة، بعد تسجيل هدف واحد فقط ضد إندونيسيا وتعادل سلبي مع السعودية.

من جهتها، وضعت الإمارات رهاناتها على قائمة من 26 لاعباً بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، مع لاعبين ذوي خبرة مثل لوان بيريرا، نيكولاس خيمينيز، وكايو لوكاس، رغم غياب فابيو ليما وماجد حسن للإصابة.

ويسعى "الأبيض" لاستغلال استحواذه وقدرته على صناعة الفرص لموازنة قوة العراق البدنية.

سيحظى المنتخب العراقي بدعم جماهيري محدود، بعد توزيع 2134 تذكرة مجاناً للجماهير العراقية في الإمارات، مع تنظيم دقيق لمقاعد الحضور وفق نظام "فيفا". ويُقام لقاء الذهاب في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، بينما يستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة الإياب يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

الفائز من مجموع المباراتين سيحصل على فرصة أخيرة لحجز مقعده في مونديال 2026، في منافسات الملحق العالمي التي ستجمع منتخبات من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا. في هذه المعركة التكتيكية والبدنية، سيحسم الأداء الفردي والجماعي مصير المنتخبين بين حلم الوصول إلى الملحق العالمي أو العودة بخيبة أمل.