السليمانية تستعد لمهرجان الأفلام القصيرة السينمائي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية عن خطتها لتنظيم "مهرجان الأفلام القصيرة السينمائي" في شهر نيسان من العام المقبل، بهدف تعريف العالم بالثقافة الكوردية وقدرات صناع الأفلام الكورد.

اليوم الخميس، 13 تشرين الثاني 2025، في مؤتمر صحفي، كشف السيد محسن أديب، مدير الثقافة والفنون في السليمانية، تفاصيل المهرجان قائلاً: "نسعى جاهدين لتنظيم مهرجان الأفلام القصيرة السينمائية في السليمانية بداية العام المقبل، وتحديداً في شهر نيسان."

وأكد أديب على فلسفة المهرجان تحت شعار "الفيلم سفيراً"، مشيراً إلى أن "الفيلم والثقافة يندرجان ضمن القوة الناعمة. القوة الناعمة في الثقافة والسينما لديها القدرة على تجاوز الحدود، ولذلك يمكننا من خلال الفيلم أن يكون لنا وجود في العالم."

كما أشار مدير الثقافة في السليمانية إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه الكورد هي عدم معرفتهم على المستوى الدولي، وصرح: "لسنا معروفين بما فيه الكفاية في العالم، وإذا عرفنا، فإما أننا معروفون كضحايا أو كمحاربين. الآن حان الوقت لكي نعمل بجدية أكبر لتعريف أنفسنا كصناع أفلام وفنانين وموسيقيين وشعراء وروائيين."

وفي الختام، أوضح محسن أديب كيف يمكن للفن أن يلعب دوراً دبلوماسياً، خاصة لشعب ليس لديه دولة مستقلة: "عندما لا تكون لديك دولة، فهذا يعني أنه ليس لديك وجود في الأمم المتحدة، وليس لديك وزارة خارجية وسفراء وقناصل. هذا الفراغ الذي أحدثه عدم وجود الدولة يمكننا ملؤه من خلال الثقافة، وخاصة من خلال الفيلم."