توم باراك: قوات سوريا الديمقراطية ستندمج في سوريا عسكرياً واقتصادياً

أربيل (كوردستان24)- فيما يتعلق بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، صرح توم باراك، المبعوث الخاص لدونالد ترامب إلى سوريا، أن أحمد الشرع هو أول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة منذ استقلال البلاد عام 1946.

وكتب المبعوث الامريكي الى سوريا توم باراك على منصة إكس، "ان الرئيس السوري أحمد الشرع اكد لدونالد ترامب التزامه بالمشاركة في التحالف ضد داعش، وهذا يمثل إطارًا تاريخيًا يحدد انتقال سوريا من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحة الإرهاب، والالتزام بإعادة الإعمار والتعاون والمساهمة في استقرار المنطقة بأكملها."

وأضاف باراك: "الآن، دمشق تتعاون معنا بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، والجماعات الإرهابية الأخرى، وستكون شريكًا ملتزمًا بإرساء السلام."

كما ذكر توم باراك أنه خلال اجتماع مهم مع روبيو، وهاكان فيدان، وأسعد الشيباني، عرضوا المرحلة التالية في إطار الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، وهي دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني الجديد لسوريا، وإعادة تعريف العلاقات التركية والسورية والإسرائيلية، وتعزيز التوافق الذي يدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى معالجة مختلف القضايا على طول الحدود اللبنانية.

وقال: "الرئيس ترامب يضع الأساس لإعادة التنظيم على مبدأ "الأمن أولاً ثم الرخاء" لمستقبل يتسم بالوعود وآمال مستقبل جديد." وأشار إلى أن الخطوة التالية في "منح سوريا فرصة حقيقية" هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر.

يضيف توم باراك: "ندعو الكونجرس لاتخاذ هذه الخطوة التاريخية. لقد قطعنا شوطاً طويلاً، لكننا الآن بحاجة إلى جهد قوي حتى تتمكن الحكومة السورية الجديدة من استئناف انتعاشها الاقتصادي، وحتى يتمكن شعب سوريا وجيرانها من البقاء والازدهار."