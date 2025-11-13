أصغر مرشحة عن الديمقراطي الكوردستاني تحقق فوزاً تاريخياً في خانقين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حقّق الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنجازاً جديداً في الانتخابات البرلمانية العراقية للدورة السادسة، بفوزه لأول مرة بمقعد عن قضاء خانقين في محافظة ديالى، ما يعكس تحوّلاً مهماً في المشهد السياسي المحلي.

وحصلت نازك أحمد، المولودة عام 1990، وأصغر مرشحة عن الحزب في هذه الانتخابات، على 7925 صوتاً، ما ضمن لها وللحزب تمثيل قضاء خانقين في البرلمان.

وفي تصريح لـ كوردستان24، قالت نازك أحمد، إن خانقين بقيت خارج سيطرة الحزب لأكثر من 20 عاماً، مع غياب الخدمات الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والطرق، مشيرة إلى أنها ستعمل، كممثلة للقضاء والمناطق المحيطة، على تنفيذ مشاريع تنموية وتقديم الخدمات لسكان المنطقة.

وأضافت: "ثقة الشعب مسؤولية كبيرة. سأكون ممثلةً لكل مكونات خانقين، وسأعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مستفيدةً من القوة والعلاقات الواسعة للحزب الديمقراطي في بغداد، لتقديم مشاريع وخدمات متميزة لأبناء خانقين والمناطق المحيطة".

وتحمل نازك أحمد شهادة ماجستير في اللغة العربية، وتعمل مدرسة في جامعة كرميان، وهي أم لطفلين، مؤكدةً أنها تمثل الجيل الشاب من قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذه الانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%، مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت المفوضية أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، موضحةً أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وأظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني, تصدّر نتائج انتخابات مجلس النواب في ثلاث محافظات رئيسية هي أربيل ودهوك ونينوى.

كما حقق الحزب تقدماً لافتاً في السليمانية، ليجمع في مجموع أصواته أكثر من مليون صوت على مستوى المحافظات الأربع، في تأكيد جديد على مكانته كأكبر قوة سياسية في إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وبجمع الأصوات من المحافظات الخمس (دهوك، أربيل، نينوى، السليمانية، كركوك)، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على نحو 1,099,826 صوتاً، ليظل من الأحزاب الأكثر تصويتاً وتمثيلاً في إقليم كوردستان والعراق.