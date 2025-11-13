مذكّرة للخارجية الأمريكية باعتبار السمنة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة سبباً لرفض التأشيرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- طلبت مذكّرة أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية اعتبار السمنة أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة سبباً لرفض تأشيرات الهجرة، وذلك في خطوة تندرج في سياق سعي الرئيس دونالد ترامب للحد من أعداد المهاجرين إلى البلاد.

في مذكّرة أرسلت في وقت سابق من الشهر الحالي، طلب وزير الخارجية ماركو روبيو من سفارات الولايات المتحدة أخذ السمنة في الاعتبار عند إصدار تأشيرات طويلة الأجل، على أساس أن السمنة قد "تتطلب رعاية مكلفة وطويلة الأمد".

كما تطلب المذكّرة من السفارات كشف هل يعاني أحد المُعالين من "إعاقات أو حالات طبية مزمنة أو غيرها من الاحتياجات الخاصة التي تتطّلب رعاية" بما يحول دون عمل مقدّم طلب التأشيرة.

وكانت منصة "كيه إف إف هيلث نيوز" أول من أفاد بصدور هذه المذكّرة التي أكدّ لوكالة فرانس برس فحواها مصدر مطّلع عليها.

والولايات المتحدة تعد واحدة من أكثر الدول معاناة من السمنة، وذلك بسبب عوامل على صلة بالنظام الغذائي وقلة التمارين البدنية.

ويعاني نحو 40 بالمئة من سكان الولايات المتحدة من السمنة، ويرتفع هذا المعدّل في ولايات فاز فيها ترامب في الانتخابات الرئاسية.

التوجيهات الجديدة ستسري على الأشخاص الذين يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة وليس على الأجانب الذين يزورون البلاد لفترات قصيرة روتينية.

ولطالما أخذت الولايات المتحدة في الاعتبار ما إذا الشخص المعني قد يصبح "عبئاً"، أي يعتمد على أموال الحكومة، قبل السماح بوفود مهاجرين، بما في ذلك طلبات الأمريكيين المتزوجين من أجانب.

لكن ترامب يبدي حماسة لإيجاد أسباب لمنع أجانب من دخول البلاد في إطار حملة واسعة النطاق يقودها ضد الهجرة غير النظامية تنفيذاً لوعد قطعه في حملته الانتخابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت "ليس سراً أن إدارة ترامب تضع مصالح الشعب الأمريكي في المقام الأول".

وتابع "يشمل ذلك إنفاذ سياسات تضمن ألا يشكل نظامنا للهجرة عبئاً على دافعي الضرائب الأمريكيين".

تقود إدارة ترامب حملة لإنفاذ قوانين الهجرة في مسعى للترحيل الجماعي لمهاجرين غير نظاميين، حتى أولئك الذين يقتصر ما ارتكبوه من جرم على انتهاك قوانين الهجرة.

كذلك، يسعى روبيو إلى إلغاء تأشيرات أفراد يُنظر إليهم على أنهم معارضون للسياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك بسبب تصريحات بشأن إسرائيل.

المصدر: فرانس برس