رئيس الحكومة يهنئ بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة السليمانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2025 أهالي السليمانية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة السليمانية، مؤكدا ان حكومة إقليم كوردستان ستواصل تحسين وضع الخدمات وتقديم المزيد لاهالي السليمانية وجميع مدن ومناطق كوردستان.

وفيما يلي نص التهنئة:

مناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة السليمانية، أتقدم بأحر التهاني إلى أهالي السليمانية الأعزاء، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

إن السليمانية، بصفتها مدينة مهمة ومركزًا ثقافيًا وأدبيًا بارزًا، وذات تاريخ حافل بالإنجازات في نضال وتضحيات شعب كوردستان، تستحق المزيد من الخدمات، ونؤكد أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل تحسين وضع الخدمات وتقديم المزيد لأهالي السليمانية وجميع مدن ومناطق كوردستان.