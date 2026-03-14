بالتزامن مع أعياد نوروز والفطر وذكرى الثورة السورية.. عطلة رسمية لـ 6 أيام في مقاطعة الجزيرة.

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة، تعميماً رسمياً يقضي بتعطيل الدوام في كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية، وذلك تزامناً مع حلول عيد نوروز، وعيد الفطر، والذكرى السنوية للثورة السورية.

ووفقاً للتعميم الذي صُدر بثلاث لغات رسمية (الكوردية، والعربية، والسريانية)، تبدأ العطلة الرسمية اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 18 آذار/مارس، وتستمر لغاية يوم الإثنين الموافق لـ 23 آذار/مارس (2026).

وأوضح التعميم أن القرار يشمل كافة المؤسسات والجهات التابعة للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، فيما تم استثناء الدوائر والمؤسسات الخدمية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالدوام، وذلك لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة الأعياد.