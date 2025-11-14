قرعة حج 2026 في إقليم كوردستان على بُعد أيام… أكثر من 89 ألف متقدّم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان أن الاستعدادات لإجراء قرعة حج موسم 2026 وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع إجراء القرعة خلال الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من بعض التفاصيل التقنية والإدارية.

وقال المتحدث باسم المديرية، كاروان ستوني، في تصريح لـكوردستان24، إن التسجيل للحج جرى هذا العام لأول مرة عبر نظام إلكتروني بالكامل، الأمر الذي تطلّب وقتاً أطول للتدقيق والمراجعة بسبب حداثة النظام، ما أدى إلى تأجيل موعد إجراء القرعة.

وأوضح ستوني أن عدد المتقدمين بلغ 89 ألف شخص، مشيراً إلى إضافة شرط جديد هذا العام يتمثل في استبعاد كل من سبق له أداء فريضة الحج من دخول القرعة، وهو ما أدى إلى حذف آلاف الأسماء من نظام التسجيل.

وفيما يتعلق بكبار السن، أكد ستوني أن أكثر من 350 شخصاً تجاوزوا سن السبعين كانوا قد حُرموا العام الماضي من المشاركة بسبب قانون سعودي يحدّد نسبة المشاركين من هذه الفئة بـ7% فقط، وسيُسمح لهم هذا العام بأداء الحج دون الدخول في القرعة، بعد استكمال معاملاتهم.

وبحسب القوانين السعودية الخاصة بحصص الحج، تبلغ حصة العراق مع إقليم كوردستان 33 ألف حاج سنوياً، أي بمعدل ألف حاج لكل مليون نسمة.

فيما تُقدّر حصة إقليم كوردستان بـ5135 حاجاً وفق الإحصاءات السابقة، دون صدور أي قرار جديد يعتمد نتائج التعداد الأخير.

وأشار ستوني إلى أن اعتماد التسجيل الإلكتروني خفّف العبء عن المواطنين، إذ أصبح التسجيل مجانياً بالكامل، بخلاف النظام السابق الذي كان يلزم المتقدّم بدفع 50 ألف دينار، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقاً إلى 25 ألفاً.

واعتبر أن هذا التطوير يأتي ضمن توجهات التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم لتقليل الروتين وتوسيع الخدمات الرقمية.