مالية كوردستان تودع 120 مليار دينار من إيراداتها غير النفطية في حساب الحكومة الاتحادية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن استكمال الإجراءات المصرفية لتحويل الإيرادات غير النفطية الخاصة بشهر شباط الماضي إلى خزينة الحكومة الاتحادية، وذلك في إطار الالتزامات المالية المتبادلة بين أربيل وبغداد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 4 آذار 2026، سيشهد إيداع مبلغ قدره 120 مليار دينار عراقي في الحساب البنكي لوزارة المالية التابعة للحكومة الاتحادية.

وأوضح البيان أن عملية الإيداع ستتم بصيغة "نقدية" لدى فرع البنك المركزي العراقي في مدينة أربيل.

يأتي هذا الإجراء ليمثل حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات المحلية غير النفطية المستحصلة في الإقليم (كالضرائب والرسوم والجمارك) عن شهر شباط، وذلك ضمن سياق التنظيم المالي المتبع لتسوية الملفات الاقتصادية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بما يضمن استمرار تمويل الرواتب والاستحقاقات المالية.