خوشناو لـ(كوردستان 24): لا قرارات رسمية تُلزم المولدات الأهلية بالتشغيل.. والأمر متروك للاتفاق مع المواطنين

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- أدلى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بتصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، أوضح فيه مستجدات العمل بنظام المولدات الأهلية، مؤكداً فك الارتباط الرسمي بين قرارات المحافظة وأصحاب المولدات.

وقال خوشناو في تصريحه: "إن المولدات الأهلية في الوقت الحالي لم يعد لها أي صلة رسمية بقرارات المحافظة، كما أنه لا توجد حالياً أي لجنة تحت مسمى (لجنة المولدات الأهلية)".

وأشار المحافظ إلى أن أصحاب المولدات باتوا يتمتعون بالحرية التامة في قرار تشغيل مولداتهم من عدمه، مبيناً أن هذا الأمر يعود إلى التوافق والتنسيق المباشر بين المواطنين في الأحياء السكنية وأصحاب تلك المولدات.

وشدد خوشناو على عدم وجود أي ضغوط أو أوامر إدارية، قائلاً: "لا يوجد أي قرار رسمي يلزمهم بالتشغيل؛ فهم أحرار في الاتفاق مع المواطنين حول آليات التشغيل وكافة الإجراءات المتعلقة بها وفق ما يقتضيه الطرفان".