دبلوماسيون وممثلو دول يقضون ليلة رمضانية في أسواق أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في مبادرة تعكس عمق الروابط الثقافية والدبلوماسية، أجرى وفد رفيع المستوى يضم عدداً من القناصل العامين وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى إقليم كوردستان، مساء الجمعة، جولة ميدانية في أسواق مدينة أربيل القديمة ومحيط قلعتها التاريخية، لقضاء ليلة رمضانية وسط أجواء شعبية واجتماعية متميزة.

ورافق الوفد الدبلوماسي خلال الجولة سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، وأوميد خوشناو، محافظ أربيل.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان24، أكد دزيي أن هذه الجولة تأتي لتسليط الضوء على حالة التعايش والاستقرار التي ينعم بها الإقليم.

وقال: أردنا من خلال هذه الجولة برفقة البعثات الدبلوماسية، إيصال رسالة واضحة للعالم بأن إقليم كوردستان واحة للأمن والأمان، وأن الفضل في هذا الاستقرار يعود بالدرجة الأولى لتضحيات قوات البيشمركة والقوات الأمنية التي تشكل الركيزة الأساسية لحماية هذه المكتسبات.

من جانبه، أشار محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إلى أن هذه الزيارات الدبلوماسية للأسواق الشعبية في ليالي رمضان باتت "تقليداً سنوياً" يعكس حفاوة الاستقبال التي يتميز بها شعب كوردستان تجاه الضيوف الأجانب، معرباً عن سعادته بالأثر الإيجابي الذي تركه انطباع الضيوف عن المدينة.

وفي سياق الجولة، أبدى ليو جون، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، دهشته من الحيوية التي تضج بها شوارع أربيل ليلاً، مشيراً إلى أن هذه الزيارة في رمضان كشفت له وجهاً جديداً ومبهراً للمدينة.

وركز القنصل الصيني في حديثه على الجانب الاقتصادي، معرباً عن اعتزازه برؤية المنتجات الصينية والسيارات الحديثة من منشأ صيني تملأ الأسواق والشوارع.

معتبراً ذلك مؤشراً حيوياً على تنامي العلاقات التجارية المتينة بين بكين وإقليم كوردستان.

من جهتها، وصفت القنصل العام لهولندا، أدريان أيسلستاين، تجربتها في التجول بحرية في "سوق القيصرية" واحتساء الشاي التقليدي بأنها "تجربة استثنائية".

مؤكدة أنها تشعر بـ"أمان مطلق" أثناء تنقلها بين الناس، وهو ما يعزز صورة أربيل كوجهة جاذبة للعيش والعمل.

وفي ختام الجولة، وجه القنصل العام للهند، بريجیش كومار، رسالة تهنئة إلى حكومة وشعب إقليم كوردستان بمناسبة الشهر الفضيل، متمنياً للإقليم مزيداً من التقدم والازدهار والرفاه الاقتصادي، ومثمناً روح التسامح التي لمسها خلال جولته.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت يسعى فيه إقليم كوردستان لتعزيز مكانته الدولية كمركز آمن للاستثمار والسياحة، مستفيداً من حالة الاستقرار الأمني والنمو العمراني الذي تشهده العاصمة أربيل.