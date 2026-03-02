بعد توقف دانة غاز: إجراءات لتنظيم عمل المولدات الأهلية في أربيل

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل بالتنسيق مع مجلس المولدات الأهلية، اليوم الاثنين، عن منح أصحاب المولدات صلاحية كاملة لتنظيم ساعات تزويد الطاقة والأسعار الشهرية من خلال التنسيق المباشر مع المواطنين، وذلك كإجراء استثنائي لمواجهة التراجع الحاد في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية الناتج عن توقف عمليات شركة "دانة غاز".

وذكر مجلس أصحاب المولدات في بيان رسمي، أنه تم إبلاغ كافة أصحاب المولدات ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل بالبدء فوراً بالتواصل مع المشتركين في مناطقهم، للاتفاق على آلية تشغيل المولدات وساعات التجهيز وفقاً لرغبة وحاجة المواطنين، على أن يتم تحصيل المبالغ المالية نهاية الشهر بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وذلك لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر من مجلس المولدات الأهلية في تصريح لكوردستان 24، أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرارية الطاقة في الأحياء السكنية.

موضحاً أنه كضمانة وتوضيح مسبق للمواطنين، يفضل ألا يتجاوز سعر الأمبير الواحد مبلغ 5000 دينار يُدفع لصاحب المولدة مقابل ساعات التشغيل الإضافية المتفق عليها، منعاً لأي استغلال للظروف الراهنة.

يأتي ذلك، بينما أكّد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في تصريح لـ كوردستان 24، فك الارتباط الرسمي بين قرارات المحافظة وأصحاب المولدات.

وقال خوشناو في تصريحه: إن المولدات الأهلية في الوقت الحالي لم يعد لها أي صلة رسمية بقرارات المحافظة، كما أنه لا توجد حالياً أي لجنة تحت مسمى (لجنة المولدات الأهلية).

وأشار المحافظ إلى أن أصحاب المولدات باتوا يتمتعون بالحرية التامة في قرار تشغيل مولداتهم من عدمه.

مبيناً أن هذا الأمر يعود إلى التوافق والتنسيق المباشر بين المواطنين في الأحياء السكنية وأصحاب تلك المولدات.

وشدد خوشناو على عدم وجود أي ضغوط أو أوامر إدارية، قائلاً: "لا يوجد أي قرار رسمي يلزمهم بالتشغيل؛ فهم أحرار في الاتفاق مع المواطنين حول آليات التشغيل وكافة الإجراءات المتعلقة بها وفق ما يقتضيه الطرفان".