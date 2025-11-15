الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في الخليج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج بعدما غيّرت السفينة مسارها فجأة الجمعة في مضيق هرمز متّجهة نحو مياه الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان صادر عن الحرس "عند الساعة 7,30 من صباح الأمس (4,00 ت غ الجمعة)، قامت وحدات التدخّل السريع التابعة للقوّات البحرية في الحرس الثوري، بناء على قرار من القضاء يأمر بضبط حمولة ناقلة النفط تالارا التي ترفع علم جزر مارشال، بمراقبة تحرّكات السفينة واعتراضها وتوقيفها"، مع الإشارة إلى أن السفينة "ارتكبت مخالفة بنقلها حمولة غير مرخّص لها".

AFP