متسلق جبال كوردي يرفع علم كوردستان على أعلى قمة في إثيوبيا

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- محمد باوكر، متسلق جبال من سكان مدينة أربيل وعضو منظمة متسلقي جبال "هَلو العاصمة"، يتمكن من رفع علم كوردستان على أعلى قمة جبلية في إثيوبيا.

ونشر باوكر على صفحته في فيسبوك: "في يوم 14 تشرين الثاني، بعد ست ساعات من التسلق، وصلت مع مجموعة من متسلقي الجبال من جنسيات مختلفة إلى قمة جبل 'راس داشين' في سلسلة جبال سيمين شمال إثيوبيا، هذه القمة هي سادس أعلى قمة في أفريقيا وارتفاعها أربعة آلاف وخمسمئة وثلاثة وأربعون متراً."

محمد باوكر، متسلق جبال شهير في كوردستان، وقد وصل قبل فترة مع مجموعة من متسلقي جبال كوردستان الشمالية إلى قمة جبل أرارات.