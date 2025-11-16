إصابة تسعة أشخاص بعد صدم سيارة سباق حشدا من المتفرجين في أستراليا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصيب تسعة أشخاص بجروح بعد أن صدمت سيارة حشدا من المتفرجين خلال سباق للسيارات في جنوب شرق أستراليا، وفق ما أفادت الشرطة.

وكانت السيارة تشارك في سباق مساء السبت في والتشا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال سيدني، عندما فقد سائقها السيطرة عليها واخترق سياجا وصدم حشدا خلفه.

وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بأن رجلا يبلغ 54 عاما في حالة حرجة، بينما ثلاثة آخرون اصاباتهم بليغة.

وأضافت الشرطة أن المصابين تراوح أعمارهم بين 20 و75 عاما.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية السيارة وهي تخترق السياج بسرعة كبيرة وتدهس الحشد خلفه.

وأشارت الشرطة إلى أن السيارة تعرضت ل"حادث صدم على الحلبة" قبل لحظات من اقتحامها السياج.

