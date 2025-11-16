نصف سدود كرماشان تجفّ… والمزارعون يشترون المياه بأسعار مرتفعة لإنقاذ محاصيلهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواجه محافظة كرماشان في شرق كوردستان (إيران) أزمة مائية غير مسبوقة، بعدما انخفضت مخزونات السدود إلى النصف تقريباً، في وقت يحذّر فيه المسؤولون من تهديد مباشر لمياه الشرب خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تبلغ القدرة الاستيعابية الإجمالية لسدود المحافظة أكثر من مليار و400 مليون متر مكعب، إلا أنها لا تحتوي اليوم سوى على قرابة 700 مليون متر مكعب فقط نتيجة الجفاف وضعف هطول الأمطار.

سد داريان… انخفاض خطير في منسوب المياه

يُعد سد داريان على نهر سيروان أحد أهم السدود في المنطقة، وتبلغ سعته التخزينية 338 مليون متر مكعب. ومع ذلك، يقول المزارعون إن منسوب المياه انخفض بين 20 و30 مترًا خلال العام الحالي، ما اضطر كثيرين منهم إلى شراء المياه لري أراضيهم.

المزارع صلاح الدين مرادي يوضح حجم الأزمة قائلاً: "الجفاف أثّر بشكل كبير على حياة الفقراء والمزارعين. أشتري صهريج مياه مقابل 500 ألف تومان لري بساتيني وحدائقي. منسوب السد انخفض ما بين 20 و30 مترًا، وهذا وضع مزرٍ للغاية."

سد آزادي… بنية تحتية موجودة بلا خدمات

وتنعكس الأزمة أيضًا على سد آزادي في ناحية دالاهو، الذي تبلغ سعته أكثر من 70 مليون متر مكعب. ورغم انخفاض المياه فيه، يشكو المزارعون من غياب الخدمات الحكومية الضرورية لدعم الزراعة.

المزارع قادر نادري قال لكوردستان24: "نحن نعاني من نقص المياه. الحكومة بنت سدًا، لكن لا توجد مضخات ولا تجهيزات. نحن كمزارعين لا نحصل على شيء. من المفترض أن تدعمنا الحكومة، فالزراعة يجب تطويرها لا إهمالها."

تحذيرات رسمية: مياه الشرب في خطر

من جانبه، أكد بهرام درويشي، رئيس شركة المياه الإقليمية في كرماشان، أن المحافظة شهدت هطول 354 ملم من الأمطار العام الماضي، ما ولّد نحو ملياري متر مكعب من المياه. لكن استهلاك أكثر من 2.1 مليار متر مكعب في السدود والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية أدى إلى تراجع المخزون بشكل حاد.

وأضاف درويشي: "إذا استمر هذا الوضع، فإن إمدادات مياه الشرب في مدن المحافظة، وخاصة مدينة كرماشان، ستكون مهددة في الفترة المقبلة."

أزمة ممتدة… وفاتورة يدفعها المزارعون

تؤكد شهادات المزارعين والمسؤولين أن الأزمة المائية في كرماشان ليست ظرفية، بل مرشحة للتفاقم مع استمرار الجفاف وغياب خطط دعم فعّالة للقطاع الزراعي.