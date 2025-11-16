سوريا.. الأمن الداخلي في حماة يلقي القبض على عميد طيار متورط بجرائم حرب ضد المدنيين

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب القبض على المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين، الذي شارك بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت في تصريح اليوم: “تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد”.

وأضاف العميد الشنتوت: “إن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات جوية خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، خلفت مجازر بحق المدنيين الأبرياء”.

ولفت العميد الشنتوت إلى أنه تمت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولًا، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويواصل الأمن الداخلي جهوده لملاحقة فلول النظام البائد، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، أو يسعون لتنفيذ أعمال من شأنها الإضرار باستقرار المجتمع وأمن الدولة، بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص لضمان تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي.



المصدر.. وكالة الأنباء السورية