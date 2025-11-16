مفوضية الانتخابات في أربيل: إعلان النتائج النهائية اليوم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات العراقية في أربيل، مروان محمد، أن النتائج النهائية للانتخابات ستُعلن اليوم الأحد، بعد استكمال فرز الأصوات المتأخرة في بعض المراكز.

وقال مروان محمد في تصريح خاص لكوردستان24، إن أصوات سبعة مراكز انتخابية في قاطع بازنە بأربيل لم تُحتسب في البداية بسبب خلل تقني، إلا أن المفوضية أنهت عملية الفرز، وتم إرسال النتائج بالكامل إلى بغداد، تمهيدًا لإعلانها رسميًا اليوم.

وكان التصويت الخاص قد جرى يوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025، فيما جرى التصويت العام بعده بيومين، يوم الثلاثاء، في إطار انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في محافظات العراق كافة، بما فيها إقليم كوردستان.

وبحسب أرقام المفوضية، بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص 82.42%، بينما وصلت نسبة المشاركة في التصويت العام إلى نحو 54.35%.

كوردستان24 ستوافيكم بكل جديد حال صدور النتائج الرسمية.