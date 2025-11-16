ضبط نصف طن من المخدرات في الكاريبي في عملية مشتركة بين جمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سلطات جمهورية الدومينيكان السبت ضبط نحو 500 كيلوغرام من الكوكايين على متن قارب تم اعتراضه خلال عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، في ظل حشد عسكري أميركي كبير في منطقة الكاريبي.

وأفادت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات في بيان أن ضبط القارب قبالة سواحل الدومينيكان جاء "دعما لعملية الرمح الجنوبي للقيادة العسكرية الجنوبية الأميركية".

وأشارت إلى أنها عملت بشكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية لضبط القارب.

وأضافت "نفذت الوحدات المختصة عملية واسعة النطاق جوا وبحرا وبرا للقبض على عدة أفراد" كانوا يقتربون من سواحل جمهورية الدومينيكان "على متن قارب يحمل شحنة كبيرة من المخدرات".

وأوضحت المديرية أنه تم إلقاء القبض على مواطنين اثنين من الدومينيكان ومصادرة 484 عبوة كوكايين من القارب تزن نحو 500 كيلوغرام.

وتعد عملية "الرمح الجنوبي" التي أعلن عنها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الخميس، جزءا من خطة نشر سفن وطائرات حربية في أميركا اللاتينية لمكافحة ما تصفه واشنطن ب"ارهاب المخدرات".

لكن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتّهم نظيره الأميركي دونالد ترامب بالتحضير للإطاحة بالحكومة في كراكاس.

ومنذ أيلول/سبتمبر، قصفت الولايات المتحدة 21 قاربا يشتبه بتهريبها المخدرات في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بتزعم عصابة لتهريب مخدرات وقد عرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

والجمعة، ألمح ترامب الى أنه اتخذ قرارا بشأن ما سيقوم به حيال فنزويلا، لكنه رفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

AFP