قضاء بنغلادش يدين الشيخة حسينة بـ جرائم ضد الإنسانية والأخيرة تعتبر أن للحكم بإعدامها "دوافع سياسية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دانت محكمة في بنغلادش الاثنين رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمّت الإطاحة بها، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما قد يؤدي إلى صدور حكم بإعدامها.

وأعلن القاضي غلام مورتوزا موزومدير في الحكم الذي بثّه التلفزيون الوطني على الهواء مباشرة من محكمة مكتظة بالحضور في دكا "تم استيفاء جميع.. العناصر التي تشكّل جرائم ضد الإنسانية".

ورفضت الشيخة حسينة (78 عاما) الامتثال إلى أوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها بشأن الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة التي قادها الطلبة وأطاحت بها في آب/اغسطس 2024.

من جهتها، رأت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة الموجودة خارج بلدها أن ثمة "دوافع سياسية" وراء حكم الإعدام الصادر بحقها الاثنين لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بها في آب/اغسطس 2024.

وقالت الشيخة حسينة في بيان "إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي". وأضافت "إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".

AFP