إقليم كوردستان يعلن تحويل "الوحدة 80" إلى "قيادة المحور الأول" ضمن هيكلة البيشمركة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر في وزارة البيشمركة لموقع كوردستان24، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، بصدور أمر إداري جديد يقضي بإعادة هيكلة قوات الوحدة 80 واعتماد اسم جديد لها تحت مسمى "قيادة المحور الأول" ضمن إطار وزارة البيشمركة.

وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فقد بدأ العمل رسمياً بالاسم الجديد، مشيراً إلى أن "قيادة المحور الأول" ستتكون من ست فرق مشتركة من قوات البيشمركة، على أن يُنفذ القرار بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتأتي إعادة الهيكلة في سياق الإصلاحات الجارية في الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، والهادفة إلى تنظيم وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها ضمن مؤسسة عسكرية مهنية وموحدة.

وأضاف المصدر أن اجتماعاً سيُعقد صباح يوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025) مع وفد عسكري أمريكي، لبحث التنسيق العسكري والدعم اللوجستي المقدم لقوات البيشمركة في إطار التعاون المشترك.