السليمانية تتصدر محافظات إقليم كوردستان في عدد حوادث المرور والضحايا منذ عام 2018

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إحصاءات مقارنة شاملة لحوادث المرور وأعداد الضحايا (من قتلى ومصابين) في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وذلك عن الفترة الممتدة من عام 2018 وحتى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وبحسب البيانات الرسمية، سجّلت محافظة السليمانية أعلى عدد من الضحايا خلال السنوات الماضية مقارنة بباقي المحافظات.

أولاً: محافظة أربيل

أظهرت الإحصاءات أن عام 2019 شهد أعلى عدد من حوادث المرور في أربيل بـ 1465 حادثاً، فيما كان عام 2018 الأكثر من حيث عدد الوفيات بـ 265 حالة وفاة.

التفاصيل السنوية:

: 2018 1332 حادثاً – 265 وفاة – 1389 مصاباً

: 2019 1465 حادثاً – 209 وفاة – 1291 مصاباً

: 2020 748 حادثاً – 118 وفاة – 716 مصاباً

2021 : 994 حادثاً – 179 وفاة – 1008 مصاباً

: 811 2022حادثاً – 110 وفيات – 865 مصاباً

890: 2023 حادثاً – 87 وفاة – 842 مصاباً

2024 : 709 حادثاً – 98 وفاة – 726 مصاباً

الأشهر الثمانية الأولى 2025: 346 حادثاً – 53 وفاة – 327 مصاباً

ثانياً: محافظة دهوك

سجّل عام 2018 أعلى معدل للحوادث والإصابات والوفيات في محافظة دهوك، حيث تبيّن أنه العام الأكثر دموية خلال الفترة المذكورة.

التفاصيل السنوية:

1091: 2018 حادثاً – 117 وفاة – 1115 مصاباً

: 2019 1002حادثاً – 98 وفاة – 1102 مصاباً

: 2020 646 حادثاً – 58 وفاة – 636 مصاباً

1004: 2021 حوادث – 103 وفيات – 1175 مصاباً

: 2022 687 حادثاً – 73 وفاة – 901 مصاب

: 2023 622 حادثاً – 65 وفاة – 839 مصاباً

: 2024 581 حادثاً – 67 وفاة – 751 مصاباً

الأشهر الثمانية الأولى 2025: 457 حادثاً – 56 وفاة – 451 مصاباً

ثالثاً: محافظة السليمانية

أكّدت الوزارة أن محافظة السليمانية سجّلت أعلى عدد من الوفيات والإصابات في معظم السنوات، إذ يُعد عام 2021 الأكثر دموية بـ 231 وفاة و3752 مصاباً.

التفاصيل السنوية:

2018 : 1158 حادثاً – 185 وفاة – 1543 مصاباً

: 2019 1200 حادثاً – 186 وفاة – 3291 مصاباً

871: 2020 حادثاً – 171 وفاة – 2695 مصاباً

1240: 2021 حادثاً – 231 وفاة – 3752 مصاباً

1065 : 2022 حادثاً – 174 وفاة – 3835 مصاباً

2023 :1037 حادثاً – 153 وفاة – 3887 مصاباً

1012: 202 حادثاً – 155 وفاة – 3582 مصاباً

الأشهر الثمانية الأولى 2025: 678 حادثاً – 126 وفاة – 2600 مصاباً

زيادة عدد المركبات… سبب مباشر لارتفاع الزحام والحوادث

تشير وزارة الداخلية إلى أن هذه البيانات تتزامن مع الزيادة المستمرة في عدد المركبات داخل مدن إقليم كوردستان، وهو ما يُعد أحد أبرز أسباب الازدحام المروري وارتفاع معدلات الحوادث خلال السنوات الأخيرة.

وتؤكد الوزارة أن خططها للمرحلة المقبلة تشمل تعزيز إجراءات السلامة، وتطوير البنية التحتية للطرق، وتوسيع منظومة كاميرات المراقبة للحد من الحوادث والخسائر البشرية.