المسؤول الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: أصواتنا ضمن المستوى المطلوب وحققنا نجاحاً كبيراً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعرب جعفر إيمينكي، مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن ارتياحه لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤكداً أن الحزب حقق العدد المتوقع من الأصوات والمقاعد.

وقال إيمينكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن وفداً من الحزب زار العاصمة أمس الأحد 16 تشرين الثاني، بهدف مقارنة النتائج الأولية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع البيانات التي جمعتها لجان الحزب من مراكز الاقتراع.

وفي معرض توضيحه لطبيعة زيارة وفد الحزب إلى بغداد، قال مسؤول مكتب الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إيمينكي إن الوفد الذي وصل العاصمة هو وفد فني وقانوني بحت، وجاء في إطار إجراء روتيني يجري اتباعه بعد كل عملية انتخابية للمقارنة بين نتائج الحزب والبيانات الرسمية للمفوضية.

وأضاف إيمينكي: "لم نأتِ إلى بغداد لعقد صفقات تخص الأصوات أو المقاعد، فالحزب خاض حملة انتخابية قوية وحقق نتيجة مهمة تجاوزت مليوناً و108 آلاف صوت. هذه الأصوات لم تُسجَّل عليها أي ملاحظات، وقد طابقنا أرقامنا مع أرقام المفوضية، واتضح أن الفروقات ضئيلة جداً."

وأوضح أن اعتماد تحويل الأصوات إلى مقاعد يتم عبر معادلة حسابية معقدة تعتمدها المفوضية حصراً، وأن الحزب يدخل الانتخابات وفق تقديرات واقعية، قائلاً: "في دهوك توقعنا الحصول على 9 مقاعد، وفي أربيل بين 9 و10 مقاعد، وفي السليمانية مقعدين، وفي كركوك مقعد واحد بناءً على النظام الانتخابي وليس وفق رغبة أي حزب."

وأشار إلى أن إعادة فرز سبع محطات في أربيل أضافت 606 أصوات صحيحة للحزب بعد تصحيح خطأ في النتائج الأولية. وأضاف: "نحن واثقون تماماً أن لا أحد أخذ من أصواتنا، ولا نحن أخذنا من أصوات أحد، فالنظام الإلكتروني للمفوضية لا يسمح بالتلاعب."

وفي ما يتعلق بمقاعد الحزب، أكّد إيمينكي أن النتائج جاءت ضمن السقف المتوقع: "كان تقديرنا بين 5 و6 مقاعد في نينوى، و9 إلى 10 مقاعد في أربيل، وحصلنا على ما يوازي طموحنا. حساباتنا كانت تقارب 30 مقعداً، وما تحقق اليوم نتيجة جيدة وأصوات جيدة."

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمكن، وفق النتائج الأولية، من أن يكون الحزب الأول على مستوى العراق من حيث عدد الأصوات، موضحاً: "ليس هذا دعاية، بل حقيقة رقمية. وحده تحالف (عمار وتنمية) تقدم على الحزب من حيث مجموع الأصوات، بينما جاءت قوات سياسية أخرى بفارق كبير."

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول دقة بيانات الفرز أو وجود اختلافات، قال إيمينكي: "نسبة الاختلاف كانت ضئيلة جداً. لم نتعلم ولن نتعلم أساليب المناورة أو اللعب بالأرقام. المفوضية تملك بيانات دقيقة، وبعض الأخطاء البسيطة نتجت عن ضعف خبرة بعض المشرفين أو مشاكل تقنية، وتمت معالجتها بالكامل."

وختم حديثه بالتأكيد على رضى الحزب عن نتائج الانتخابات:

"نحن سعداء بالأصوات التي حصلنا عليها، وسعداء بثقة المواطنين. ونجاحنا نهديه إلى عوائل الشهداء والبيشمركة وكل أبناء كوردستان والعراق الذين صوّتوا للحزب."

ومن المقرر ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية في مساء اليوم الاثنين.

يذكر انه جرت الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة على جولتين: التصويت الخاص: الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 والتصويت العام: الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة: التصويت الخاص: 82.42% والتصويت العام: 54.35%

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت المفوضية النتائج الأولية للتصويتين العام والخاص. وعلى مستوى العراق وإقليم كوردستان، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أعلى عدد من الأصوات بين جميع الأحزاب المشاركة.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل مرحلة سياسية حساسة يسعى خلالها العراق إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، وسط تنافس قوي بين القوى السياسية الأساسية، وخاصة في الساحة الكوردستانية التي شهدت حضوراً واضحاً للديمقراطي الكوردستاني في مختلف المناطق.