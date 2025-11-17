رئيس إقليم كوردستان يستقبل عثمان بايدمير

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (الاثنين، 17 تشرين الثاني 2025)، السياسي الكوردي والرئيس الأسبق لبلدية دياربكر، عثمان بايدمير، وبحثا معاً عملية السلام في تركيا.

واتفق الجانبان على أهمية إنجاح عملية السلام، وأكدا على أن السلام في تركيا سيكون له آثار إيجابية على المنطقة.

في هذا الصدد، جدد رئيس الإقليم التأكيد على أن فرصة السلام يجب أن لا تفوّت، وأن على الجميع العمل لإنجاحها.

من جانبه، أعرب بايدمير عن شكره وتقديره لدور نيجيرفان بارزاني في المساعدة والعمل على إنجاح العملية، ودعاه إلى مواصلة جهوده.

وشكلت انتخابات مجلس النواب العراقي والوضع في سوريا محوراً آخر للقاء.