هورامي: منتدى MEPS هو فرصة للسياسيين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم لرؤية ازدهار كوردستان

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، على الأهمية الخاصة لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) بالنسبة لإقليم كوردستان.

وأوضح هورامي في مقابلة مع كوردستان24، أن هذا المؤتمر سيجمع ليس فقط القادة وصناع القرار، بل أيضًا عددًا كبيرًا من الباحثين البارزين.

وأكد هورامي أن هؤلاء الباحثين على دراية بحقيقة أن إقليم كوردستان يمتلك مراكز أكاديمية متقدمة، وإقامة المؤتمر في الإقليم سيوفر فرصة ذهبية للمسؤولين والباحثين الدوليين، ومن خلال MEPS، سيتمكنون من التعرف على التقدم والازدهار الكبير في الإقليم، وكذلك جهود ومشاريع حكومة كوردستان لخدمة المواطنين.

وأضاف هورامي أنه منذ البداية وحتى الآن، وفي جميع النسخ السابقة لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط التي شارك فيها، كان مستوى المشاركين وأسلوب النقاش والبيانات المقدمة والتحليلات على مستوى متقدم للغاية.

مشيراً إلى وصول شخصيات مرموقة من مراكز بحثية عالمية المستوى إلى دهوك للمشاركة في (MEPS)، مما يمكن أن يبني علاقات جيدة جدًا ومصالح كبيرة لإقليم كوردستان في نواحٍ عديدة، وخاصة في مجال الدبلوماسية الأكاديمية.

فيما يتعلق بالدبلوماسية الأكاديمية، أوضح هورامي أن الهدف هو استقطاب باحثين وأكاديميين أجانب إلى الإقليم للاطلاع على الوضع الحقيقي في الإقليم، بالإضافة إلى إجراء مناقشات علمية في مركز أكاديمي كالجامعة الأمريكية في دهوك. بل ينبغي أن يكون الأمر مرتبطًا بالوضع في الشرق الأوسط والقوى العالمية، بالإضافة إلى القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد هورامي على أهمية أن يطلع الأكاديميون المشاركون في المؤتمر على واقع كوردستان عن كثب، وأن يشهدوا تقدم الإقليم، وخدماته، وإنجازات الحكومة. وهذا سيساعدهم على رؤية أن كوردستان قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، ليس فقط في السياسة والعلاقات مع العراق، بل أيضًا في مجالات الازدهار والمجال الأكاديمي والتعليمي.