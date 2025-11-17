المفوضية تحدد موعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي

الديمقراطي الكوردستاني يحصل على 9 مقاعد في البرلمان العراقي عن محافظة دهوك
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها ستعلن عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين عند الساعة السابعة مساءً.

يتبع..

 
Kurdistan24 ,
