المفوضية تحدد موعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها ستعلن عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين عند الساعة السابعة مساءً.

يتبع..