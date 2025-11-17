نيجيرفان بارزاني يؤكد على تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (الاثنين، 17 تشرين الثاني 2025)، وفداً من المجلس التجاري الأمريكي - الكوردستاني USKBC.

وخلال اللقاء عرض الغرض من زيارة الوفد لإقليم كوردستان، إلى جانب بحث علاقات أمريكا مع إقليم كوردستان في المجال التجاري.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على فرص تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأكد نيجيرفان بارزاني علی رغبة إقليم كوردستان في زيادة علاقاته التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد على استعداد إقليم كوردستان لتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والشركات الأمريكية؛ لتتمكن من تطوير نشاطاتها التجارية والاقتصادية مع إقليم كوردستان.

وشكل نجاح ونتائج انتخابات مجلس النواب العراقي محوراً آخر للقاء.