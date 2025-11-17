100 مقاتلة فرنسية تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين 17 نوفمبر 2025، في قاعدة فيلاكوبلا الجوية قرب باريس، "إعلان نوايا" يمكّن كييف من شراء ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي من الجيل الجديد SAMP-T وطائرات مسيرة وأنظمة رادار متقدمة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الاتفاق لا يُعد عقد شراء فورياً، بل إطاراً استراتيجياً يمتد على مدى نحو عشر سنوات، يُمهّد لعقود توريد معدات عسكرية فرنسية متطورة، تشمل الأسلحة المرتبطة بالطائرات ومنظومة SAMP-T التي لم تُطرح بعد، وتُتوقع دخولها الخدمة عام 2027.

وكان زيلينسكي وصف الاتفاق يوم الأحد، بأنه "اتفاق تاريخي" يعزز قدرات أوكرانيا في الطيران القتالي والدفاع الجوي، وفق موقع يورونيوز.

من جانبه، علّق ماكرون بعد توقيع الاتفاق عبر منشور على منصة "إكس" باللغتين الفرنسية والأوكرانية قائلاً: "يوم عظيم"، مؤكداً أن الهدف هو "تمكين كييف من اقتناء الأنظمة اللازمة للرد على العدوان الروسي".

واستقبل ماكرون نظيره الأوكراني في قاعدة فيلاكوبلا، حيث قدّم صناعيون للطرف الأوكراني الذي يخوض حربا مع روسيا منذ 2022، الطائرة المقاتلة الفرنسية "رافال" مع أنظمتها التسليحية، والجيل الجديد من نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T)، إضافة إلى عدة أنظمة مسيّرات.

وتُعد طائرات "رافال" أحدث ما تمتلكه الصناعة الحربية الفرنسية، ويُنظر إلى هذه الصفقة كقفزة نوعية في تسليح الجيش الأوكراني، خاصة بعد أن كانت فرنسا قد قدمت فقط طائرات "ميراج" سابقاً.

وكان زيلينسكي قد وقّع الشهر الماضي مذكرة نوايا مع السويد لشراء ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من طراز "غريبن"، ما يشير إلى سعي أوكرانيا لتعدد مصادر تسليحها الجوي من الدول الغربية.

وتُشكل الزيارة جزءاً من جولة غربية مقتضبة لزيلينسكي، شملت توقيع اتفاق طاقة مع اليونان الأحد، وتتضمن لقاءً في إسبانيا الثلاثاء المقبل.