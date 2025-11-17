الإطار التنسيقي يعلن نفسه الكتلة الأكبر ويمضي بترشيح رئيس الوزراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي، في بيان صدر عقب اجتماعه الاعتيادي الذي عُقد في مكتب الدكتور حيدر العبادي وبحضور جميع قياداته، عن تهنئته للشعب العراقي والقوى السياسية بنجاح العملية الانتخابية، مؤكداً أن “التعاون الوطني الشامل” هو الأساس لعبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.

وأكد الإطار أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية، وبما ينسجم مع الإجراءات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يشكّل ضمانة لانتقال منظم يحترم إرادة الناخبين.

وأشار البيان إلى أن الإطار وقّع على كونه الكتلة النيابية الأكبر المتألفة من جميع كياناته، وتم الاتفاق على المضي بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة وفق الأطر الدستورية.

وفي إطار التحضير للمرحلة المقبلة، أعلن الإطار عن تشكيل لجنتين قياديتين:

• الأولى: تتولى مناقشة الاستحقاقات الوطنية ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة.

• الثانية: مكلفة بمقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير “مهنية ووطنية”.

كما ناقش الاجتماع بشكل موسّع المعايير المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء، إلى جانب ملامح البرنامج الحكومي المقبل، بما يتناسب مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ويحقق تطلعات المواطنين نحو الإصلاح والاستقرار والتنمية.