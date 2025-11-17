العراق يطلب إعفاءً أميركياً لتمديد مهلة بيع حصة شركة لوك أويل في حقل نفطي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال ثلاثة مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة، إن الحكومة العراقية تناقش الحصول على إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر من وزارة الخزانة الأمريكية لمنح شركة لوك أويل الروسية للنفط مزيدا من الوقت لبيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 العملاق.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة لوك أويل أعلنت حالة القوة القاهرة في الحقل، مما يمثل أكبر تداعيات للعقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين لوك أويل وروسنفت منذ الشهر الماضي في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن وزارة النفط العراقية استبعدت شراء بغداد لحصة لوك أويل في حقل غرب القرنة-2، وعزوا ذلك إلى أن المشروع ضخم للغاية ويفوق قدرات الشركات الحكومية العراقية على تشغيله.

وقال أحد المسؤولين "حقل لوك أويل لقمة كبيرة يصعب ابتلاعها"، وفق رويترز.

وأشار المسؤولون إلى أن العراق على علم بثلاثة مشترين محتملين على الأقل لحصة لوك أويل في حقل غرب القرنة-2 وهي شركة صينية وشركتان غربيتان، دون أن يدلوا بمزيد من التفاصيل حول هويات هذه الشركات.

وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الاثنين إنه اجتمع مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوك أويل وحيد علي كبيروف.

وأكد مسؤولان عراقيان أن طلب الإعفاء كان محور المناقشات.