الديمقراطي الكوردستاني يحصد 32 مقعداً مع الكوتا في الانتخابات البرلمانية العراقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وبحسب المفوضية، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 27 مقعداً في مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، من أصل 46 مقعداً حصة إقليم كوردستان.

ومع إضافة مقاعد الكوتا الـ 5، تصبح عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 32 مقعداً.

وجاء توزيع مقاعد الديمقراطي الكوردستاني وفق الآتي:

محافظة دهوك 9 مقاعد

محافظة أربيل 9 مقاعد

محافظة السليمانية 2 مقاعد

محافظة نينوى 5 مقاعد

كركوك 1 مقعد

محافظة ديالى 1 مقعد

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من مقاعد مجلس النواب العراقي 46 مقعداً من أصل 329 مقعداً.

وتتوزع على محافظة السليمانية 18 مقعداً، ثم أربيل 16 مقعداً، ودهوك 12 مقعداً.