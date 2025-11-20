منظمة: الأسلحة المتفجرة قتلت عددا قياسيا من الأطفال عام 2024

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- تسببت الأسلحة المتفجرة بمقتل أو إصابة عدد قياسي من الأطفال العام الماضي، مع انتقال الحروب بشكل متزايد إلى مناطق حضرية، وفق ما أفادت منظمة "سايف ذي تشلدرن" في تقرير نشر الخميس.

وذكرت المنظمة البريطانية نقلا عن إحصاءات للأمم المتحدة، أن حوالى 12 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا العام الماضي في نزاعات حول العالم. وهذه الحصيلة هي الأعلى منذ بدء التسجيل عام 2006، وأكثر بنسبة 42% من العدد الإجمالي في العام 2020.

في السابق، كان الأطفال في المناطق التي تشهد حروبا أكثر عرضة للوفاة بسبب سوء التغذية أو المرض أو انهيار الأنظمة الصحية.

لكن مع تزايد الصراعات في المناطق الحضرية، مثل الحرب في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا، أصبح الأطفال محاصرين بالقنابل والمسيّرات التي تضرب المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية، وفق المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 70% من الأطفال الذين قضوا في مناطق تشهد حروبا عام 2024، قتلوا بسبب أسلحة متفجرة، مثل الصواريخ والقنابل اليدوية، مقارنة بمتوسط بلغ 59% في الفترة بين 2020 و2024.

وقالت نارمينا ستريشينيتس، المسؤولة في المنظمة "يشهد العالم تدميرا متعمدا للطفولة، والأدلة لا يمكن إنكارها".

وأضافت "يدفع الأطفال الثمن الأعلى في حروب اليوم... فالصواريخ تسقط حيث ينام الأطفال ويلعبون ويتعلمون، محولة الأماكن التي يفترض أن تكون الأكثر أمانا، مثل منازلهم ومدارسهم، إلى مصائد موت".

وقال بول ريفلي، استشاري طب الطوارئ للأطفال إن "الأطفال أكثر عرضة للأسلحة المتفجرة من الكبار" بسبب بينتهم الأضعف.

وكانت الصراعات التي أودت بأكبر عدد من الضحايا بين الأطفال عام 2024، في غزة والضفة الغربية المحتلة والسودان وبورما وأوكرانيا وسوريا.

وأفاد التقرير بأن الصراع الأكثر حصدا لأرواح الأطفال في السنوات الأخيرة كان في غزة حيث قُتل 20 ألف طفل منذ شنت إسرائيل حربها على القطاع ردا على هجوم حركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

AFP