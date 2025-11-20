الرئيس بارزاني وجميع كادر مقر بارزاني يصوتون لصالح جمهور نادي زاخو الرياضي

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- أدلى الرئيس مسعود بارزاني وكامل كادر مقر بارزاني، اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بأصواتهم عبر الإنترنت لصالح جماهير نادي زاخو الرياضي، تعبيراً عن دعمهم لهم في المنافسة على جائزة أفضل جمهور رياضي في العالم.

ومن خلال هذه الخطوة، تمّت دعوة جميع الكورد والكوردستانيين في أي مكان بالعالم إلى المشاركة في عملية التصويت المتاحة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتُعدّ هذه المرة الأولى في تاريخ كرة القدم في آسيا والعراق التي يُرشَّح فيها نادي زاخو الرياضي كأول نادٍ لنيل جائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2025.