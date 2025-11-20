برشلونة "يعود إلى المستقبل" مع إعادة افتتاح ملعب كامب نو

منذ 23 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ستنتهي أخيرا مشاعر الإحباط الناتجة عن التأخيرات المتكررة وانتقادات المراقبين يوم السبت، مع عودة برشلونة إلى ملعب كامب نو الذي أعيد بناؤه جزئيا.

ويطمح النادي إلى امتلاك ملعب حديث بمواصفات عالمية يواكب فريقا عاد إلى مصاف النخبة الأوروبية، رغم أن كليهما لا يزال في طور البناء.

تتواصل أعمال إعادة الإعمار في كامب نو الذي من غير المتوقع أن تكتمل أعماله قبل صيف عام 2027، أي بعد عام من الموعد المحدد، حين يُركّب سقف الملعب.

وبالمثل، فإن الفريق الشاب بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك الذي توّج بثلاثية محلية الموسم الماضي، أخفق في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في نصف النهائي المثير أمام إنتر الإيطالي، ويأمل في الذهاب أبعد هذا الموسم.

ومثلما حدث للنادي منذ تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، كان كامب نو يتداعى ويتآكل، وقد تراجعت عظمته.

وعلى أرض الملعب، تخلف برشلونة عن منافسيه. فشلت رهانات مكلفة على لاعبين مثل البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيليه (أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي) وآخرين، ما أدى إلى تراكم ديون ضخمة على النادي الكاتالوني.

تعاقب المدربون على الفريق، وغادر أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فترة وجيزة من تولي جوان لابورتا رئاسة النادي في عام 2021.

وكان النجم الأرجنتيني قد عاد إلى الملعب العريق في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر في زيارة مرتجلة، تعكس حبه للنادي، لكنها تشير أيضا إلى التوتر القائم بينه وبين الإدارة الحالية.

وجدد لابورتا التأكيد في وقت سابق من هذا الشهر أنه لم يكن هناك سبيل لبقاء ميسي، وأنه كان عليه أن يضع "برشلونة فوق كل اعتبار".

وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت النادي للمضي قدما في مشروع إعادة بناء كامب نو بقيمة 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، رغم الوضع المالي المتدهور.

وقد لجأت إدارة لابورتا إلى تفعيل عدة "رافعات مالية" في عام 2022 لإبرام مجموعة من التعاقدات، من بينها المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، مع تقليص الرواتب في الوقت عينه.

وبفضل بروز نجوم شباب مثل لامين جمال من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، ساعدت هذه الخطوات في الحفاظ على تنافسية برشلونة وسط أزمته الاقتصادية.

ومع الوضع المالي الحرج للنادي، اعتبر لابورتا أن تجديد كامب نو أمر أساسي، ودفع قدما بخطة طُرحت منذ زمن بعيد.

وقال لابورتا للصحافيين في وقت سابق من هذا الشهر: "بدأ هذا المشروع قبل 15 عاما، ولم يُنجز شيء طيلة أحد عشر عاما منها".

وأضاف: "عندما تولينا المسؤولية في 2021، رأينا أنه من الضروري تنفيذ هذا المشروع لجعل النادي قابلا للاستمرار ماليا".

"عودة إلى المستقبل"

ستشكل إعادة افتتاح الملعب أيضا دفعة ترحب بها خزينة النادي، وستبدأ في تعويض التضحيات التي قُدمت سابقا.

وتضمن مشروع ميزانية برشلونة لموسم 2025-2026 زيادة متوقعة قدرها 51 مليون يورو في إيرادات الملعب، نتيجة العودة المبكرة إلى كامب نو.

وكان ذلك قبل أن يُجبر النادي الكتالوني بشكل محرج على خوض مباراتين في ملعب التدريب يوهان كرويف الذي يتسع لستة آلاف متفرج فقط، في الأسابيع الأولى من الموسم، بعد فشله في الحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام كامب نو لأسباب تتعلق بالسلامة.

وسيُعاد افتتاح الملعب بسعة 45.401 متفرج، فيما لم يُبنَ الطابق العلوي بعد، لكن عند اكتمال الأعمال ستصل سعته إلى 105 آلاف متفرج، ليكون الأكبر في أوروبا بفارق كبير.

لكن يتعين على برشلونة بلوغ نسبة إشغال لا تقل عن 90 بالمئة من هذه السعة بحلول بداية الموسم المقبل، وفقا لخططه، لتفادي خسارة جزء من عائدات صفقة الرعاية مع "سبوتيفاي"، والتي قالت تقارير إسبانية إنها مهددة بسبب تأخر أعمال البناء.

أسعار التذاكر المطروحة للبيع العام للمباراة الأولى في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو مرتفعة، وهو ما قال لابورتا إنه يعكس أهمية المناسبة.

وقال لابورتا لإذاعة "راك 1": "هذه عودة إلى المستقبل".

وأضاف: "ستكون لحظة تاريخية، وسنستعيد عاملا (أفضلية الأرض) افتقدناه في مونتجويك. لحظة العودة ستكون لذيذة".

وقد شكّل الملعب الأولمبي على تلة مونتجويك في المدينة مقرا موقتا مقبولا لبرشلونة، لكن مع ابتعاد الجماهير عن أرضية الملعب بسبب مضمار الجري، لم يكن يتمتع بأجواء حماسية.

ومع استمرار الخلاف بين النادي و"غرادا دانيماسيو"، القسم المخصص للغناء والتشجيع وتقييد الحضور الجماهيري، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحويل كامب نو إلى حصن منيع يليق بتاريخ الملعب.

ومع ذلك، فإن نجوم برشلونة يتطلعون للعودة، مهما كانت الظروف.

وكتب جمال في صورة نشرها على إنستغرام "مونتجويك كان البداية. كامب نو هو المكان الذي سيُكتب فيه التاريخ".

وكان المراهق قد خاض أول مباراة له مع برشلونة في سن 15 عاما على ملعب كامب نو في الأسابيع الأخيرة قبل أن يُهدم معظمه، فيما لم يلعب عدد من أعضاء الفريق الحالي على الملعب افتُتح عام 1957.

وسيكون كامب نو مرشحا لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، التي ستُقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

ورغم أن تصريحات لابورتا المتفائلة اصطدمت بفوضى أعمال البناء، ما تسبب في خيبة أمل على طول الطريق، إلا أن ملعب برشلونة الجديد بات جاهزا للافتتاح.

وقال الرئيس "نعتقد أن هذا هو الإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة من مشجعي برشلونة -- أفضل ملعب في العالم".

المصدر: فرانس برس