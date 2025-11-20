ارتفاع غير مسبوق في نسبة الأصوات الباطلة بالانتخابات العراقية… سائرٌ نحو مؤشر غضب شعبي؟

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- تشير البيانات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ارتفاع لافت في نسبة الأصوات الباطلة خلال انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، مقارنة بانتخابات عام 2021، إذ ارتفعت النسبة من 9% إلى 13% على مستوى عموم محافظات العراق.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذا الارتفاع ليس أمراً عابراً، بل يرتبط بمجموعة من العوامل، أبرزها الاحتقان السياسي، واعتقال عدد من قيادات المعارضة، وتراجع الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية.

السليمانية تتصدر الأصوات الباطلة في الإقليم

كانت نتائج محافظة السليمانية الأكثر لفتاً للانتباه، حيث سجلت أعلى نسبة للأصوات الباطلة بين محافظات إقليم كوردستان.

وبحسب أرقام المفوضية فقد بلغت الأصوات الباطلة في محافظات الإقليم ما يلي:

السليمانية: 137,611 صوتاً باطلاً

أربيل: 116,900 صوتاً

دهوك: 34,694 صوتاً

وبلغ مجموع الأصوات الباطلة في إقليم كوردستان 290,205 صوتاً، بزيادة وصلت إلى 53% مقارنة بانتخابات عام 2021.

ويعتبر محللون أن هذا الارتفاع يمثّل مؤشراً على حالة من عدم الرضا الشعبي، إلى جانب تأثيرات قانون الانتخابات الجديد الذي حدد مسبقاً عدد مقاعد كل محافظة وبازنە.

مقاعد محددة سلفاً… وناخبون بلا حافز؟

جبار عزيز، رئيس منظمة “سرکەوتن” لتنمية القدرات، تحدث لكوردستان24 قائلاً:

“مقاعد إقليم كوردستان محددة مسبقاً. الناخب يعرف جيداً أنه سواء ذهب للتصويت أم لا، فإن مقاعد السليمانية ستبقى 18 مقعداً. هذا الأمر يقلّل من الحافز لدى المواطن ويضعف تأثير الحملات والبرامج السياسية.”

ويشير عزيز إلى أن طبيعة توزيع المقاعد تؤثر مباشرة على استراتيجية الأحزاب السياسية، وكيفية تنظيم حملاتها في كل محافظة وبازنە بهدف ضمان أكبر عدد من المقاعد المتاحة.

عوامل سياسية واجتماعية وراء ارتفاع الأصوات الباطلة

من جهته، يربط المراقب السياسي كامران غريب بين ارتفاع الأصوات الباطلة في السليمانية وسلسلة أحداث شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وقال غريب لكوردستان24:

“هناك عدة أسباب لارتفاع الأصوات الباطلة. من أهمها اعتقال عدد من قيادات المعارضة، وما شهدته السليمانية من حوادث وتوترات مثل أحداث لەڵەزار التي استخدمت فيها الدبابات والمدفعية.”

ويضيف أن الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات لعبت دوراً أساسياً في توسيع حالة الاستياء الشعبي، الأمر الذي دفع شريحة من المواطنين إلى إبطال أصواتها عمداً كوسيلة للاحتجاج على أداء بعض القوى المحلية داخل المحافظة.

نسبة مشاركة 54%… والديمقراطي الكوردستاني يتصدر

شهدت انتخابات مجلس النواب العراقي، التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مشاركة بلغت 54% على مستوى جميع محافظات العراق.

واستطاع الحزب الديمقراطي الكوردستاني تصدر النتائج بتحقيقه أكثر من 1,100,840 صوتاً، ليكون صاحب أعلى عدد من الأصوات بين جميع الكتل السياسية.

ارتفاع الأصوات الباطلة في السليمانية وبقية محافظات الإقليم يفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول مستوى الثقة بالعملية الانتخابية، ومدى تأثير العوامل السياسية والخدمية والاقتصادية على سلوك الناخب.

وبينما يرى بعض المراقبين أن الأمر قد يكون رسالة سياسية واضحة، يعتبر آخرون أنه نتيجة طبيعية لقانون انتخابي جديد لم يمنح الناخب شعوراً بالتأثير المباشر في نتائج مقاطعته.

وفي كل الأحوال، تبقى الأصوات الباطلة مؤشراً مهماً ينبغي التوقف عنده في قراءة نتائج انتخابات 2025.

تقرير : ارام بختيار – كوردستان24 - السليمانية