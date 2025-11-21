الولايات المتحدة "لن تشارك" في المباحثات الرسمية لمجموعة العشرين

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شدّد البيت الأبيض الخميس على أن الولايات المتحدة لن تشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في جوهانسبرغ نهاية هذا الأسبوع، نافيا بذلك صحة تصريحات لرئيس جنوب إفريقيا قال فيها إن واشنطن ترغب في المشاركة.

تحدّث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في وقت سابق الخميس عن تغيير مفاجئ لموقف إدارة ترامب التي وجّهت انتقادات حادة إلى بلاده بشأن طريقة معاملة الحكومة لمزارعين من ذوي البشرة البيضاء الذين يشكلون أقلية في البلاد.

لكن البيت الأبيض قال إن مشاركة الولايات المتحدة ستقتصر على حضور السفير مراسم تسلّم الرئاسة الدورية للمجموعة التي ستنظّم الولايات المتحدة قمّتها العام المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية إن "الولايات المتحدة لن تشارك في المحادثات الرسمية في مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا".

وأضافت "لقد تحدّث رئيس جنوب إفريقيا بعض الشيء ضد الولايات المتحدة والرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم، وهذه اللغة ليست محل تقدير لدى الرئيس أو فريقه".

قال رامابوزا في وقت سابق إن الولايات المتحدة "غيّرت رأيها بشأن المشاركة بطريقة أو بأخرى في القمة"، معتبرا ذلك "إشارة إيجابية".

وقال "كل الدول هنا، والولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، يجب أن تكون هنا".

جاءت تصريحات رامابوزا على الرغم من إرسال السفارة الأميركية في بريتوريا إشعارا بأنها لن تحضر.

في رسالة نهاية الأسبوع، قالت السفارة إن أولويات مجموعة العشرين في جنوب-إفريقيا "تتعارض مع المواقف السياسية للولايات المتحدة ولا يمكننا دعم التوافق على أي وثائق يتم التفاوض عليها تحت رئاستكم".

وكان ترامب وافق على مشاركة نائبه جاي دي فانس في مباحثات مجموعة العشرين في بريتوريا، لكنه عاد واستبعد أي مشاركة.