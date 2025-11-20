فارس عيسى: استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد يعرقل استقرار العراق

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، أن البرنامج الذي استندت إليه حكومة محمد شياع السوداني لم يُنفَّذ منه أي جزء يخص الكورد وإقليم كوردستان، محذراً من أن استمرار القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد سيعرقل استقرار العراق.

وقال فارس عيسى في مقابلة مع كوردستان24، اليوم الخميس، إن سياسة حكومة كوردستان تقوم على الحفاظ على علاقة مستقرة مع بغداد، مع بذل كل الجهود لحل المشاكل العالقة ضمن هذا الإطار.

وأضاف أن كل مرة تنشأ فيها مشكلة بين أربيل وبغداد، يذهب وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بهدف حلها.

وأشار إلى أن إرادة قوية من جانب إقليم كوردستان لحل المشكلات كانت موجودة دائماً، لكنها لم تلقَ نفس الالتزام من الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن أي مشكلة يمكن حلها بسهولة إذا توفرت إرادة قوية والتزام بالدستور العراقي.

ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية غالباً ما تقتل الوقت في معالجة القضايا، مؤكداً أنه خلال لقاءات حكومة إقليم كوردستان مع بغداد، أصرروا دائماً على تنفيذ الدستور.

وشدد فارس عيسى على أن الحكومة الاتحادية انتهكت الاتفاقيات باستمرار، ما أدى إلى عدم تنفيذ اتفاقية سنجار حتى الآن، فضلاً عن عدم إعادة إعمار القضاء وحرمان أهله من العودة إلى ديارهم.

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية لا تحترم أسس الاتفاقيات، وأن مكانة الكورد في العراق تم تقليصها عبر مؤامرات مدروسة.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تستخدم مؤسساتها ضد حكومة إقليم كوردستان بشكل مستمر.

وأكد فارس عيسى أن حكومة إقليم كوردستان لم تتأخر أبداً في تحويل مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، مشيراً إلى أن الإقليم يرسل هذا المبلغ دائماً في الوقت المحدد، ومن ثم تتولى الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأكد أن إقليم كوردستان يعتبر نفسه شريكاً حقيقياً للعراق، لكن المسؤولين العراقيين يميلون إلى المركزية ويبتعدون عن الالتزام بالقوانين والأنظمة، مشدداً على أن العراق لن يستقر حتى تحل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد.

وعن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال فارس عيسى إن قوة الحزب تمثل قوة إقليم كوردستان، مؤكداً أن الرئيس مسعود بارزاني وحزبه قادران على جمع جميع الأطراف معاً.