إغلاق باب الطعون الانتخابية وتحويلها بالكامل للتدقيق

منذ 20 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، انتهاء مرحلة استقبال الطعون مع نهاية الدوام الرسمي عند الساعة الثالثة عصراً.

وقالت المفوضية في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، إن جميع المكاتب الانتخابية أحالت الطعون الواردة إليها إلى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني، مشيرةً إلى أن عددها تجاوز 800 طعـن.

وأضاف البيان أن العمل متواصل لإعداد الإجابات الخاصة بهذه الطعون تمهيداً لرفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات، مؤكداً أن جميع الإجراءات تُنفَّذ ضمن السقوف الزمنية المحددة.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن عملية تسلّم الطعون سارت بانسيابية كاملة، وتم تحويلها بالكامل إلى القسم المختص للشروع بعمليات التدقيق والإجابة.

وكانت المفوضية قد أعلنت، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، النتائج النهائية للتصويتين العام والخاص، وفتحت باب الطعون لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.