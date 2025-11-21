طقس العراق.. أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك ونينوى وديالى 23، وأربيل 24، وكركوك وبغداد وواسط وبابل وكربلاء المقدسة 26، والأنبار وصلاح الدين والديوانية 27، والنجف الأشرف 28، وميسان والمثنى والبصرة 29، وذي قار 30".

وأضاف، أن "يومي الأحد والاثنين سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء المُقبل سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".