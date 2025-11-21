مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قضى طيّار في تحطّم مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران الجمعة، بحسب بيان أصدرته حكومة دبي.

وأوضح شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن الطائرة الحربية كانت تقوم بلفة على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالى 1,6 كيلومترا من موقع العرض.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في منشور عبر منصة اكس، "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران".

وأظهرت مقاطع فيديو تم التداول بها عبر مواقع التواصل، الطائرة وهي تسقط بسرعة وتشتعل فيها النيران عند ارتطامها، وسط ذهول المتفرجين.

وتصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم بينما هرعت سيارات الطوارئ نحوه.

ووقع الحادث في اليوم الأخير من أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط، يتضمن عرضا جويا بعد ظهر كل يوم.