وزير الصحة: إقليم كوردستان يتصدر المنطقة في عمليات زراعة الكبد

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أن الإقليم بات يحتل موقعاً ريادياً على مستوى المنطقة في مجال زراعة الكبد، كاشفاً عن نجاح إجراء 117 عملية جراحية كبرى من هذا النوع خلال فترة التشكيلة الحكومية التاسعة، وذلك على نفقة رئيس الحكومة.

وأوضح وزير الصحة، الدكتور سامان برزنجي، في بيان له، أن خدمات زراعة الكبد تُقدَّم في إقليم كوردستان منذ عدة سنوات وفق معايير طبية عالية وبنسب نجاح متميزة، مما يُعد نقلة نوعية وخطوة كبيرة يخطوها الإقليم في مجال الطب المتقدم.

بيّن وزير الصحة أن هذه العمليات تُجرى بدعم مباشر وبأوامر وموافقات من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني. وأشار إلى أنه حتى اليوم، وضمن إطار التشكيلة التاسعة، تم إجراء 117 عملية زراعة كبد لمرضى من جميع مدن ومناطق كوردستان.

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية لهذه العمليات، كشف برزنجي أن إجمالي النفقات بلغ 5 مليارات و465 مليوناً و357 ألف دينار عراقي (ما يقارب 5.5 مليار دينار).

واستعرض وزير الصحة في حكومة كوردستان التوزيع الجغرافي للمرضى المستفيدين من هذه العمليات على النحو الآتي:

أربيل: 48 مريضاً

السليمانية: 33 مريضاً

دهوك: 27 مريضاً

حلبجة: 5 مرضى

وأكد برزنجي أنه يتم رفع ملفات الحالات التي تحتاج لزراعة الكبد أسبوعياً، حيث يتم استحصال موافقة رئيس الحكومة لتغطية نفقاتها باستمرار. وقد ساهمت هذه المبادرة في إنقاذ حياة عشرات المواطنين، من الأطفال وكبار السن، ومنحتهم أملاً جديداً في الحياة.

واختتم وزير الصحة تصريحه بالتأكيد على أن هذه العمليات تجري استناداً إلى قانون التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، وتخضع بشكل رسمي للضوابط والإجراءات العلمية والإدارية المعتمدة.